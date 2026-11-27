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हालांकि टीम ने मंडी स्थित कीटनाशक निर्माण की दो इकाइयों तथा विभिन्न कीटनाशक विक्रय दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री संचालकों एवं कीटनाशक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए कि वे कीटनाशकों के भंडारण, खरीद एवं बिक्री से संबंधित सभी आवश्यक रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें। संवाद

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कुरुक्षेत्र। थानेसर अनाजमंडी व आसपास स्थित कृषि दवाओं की दुकानों पर वीरवार को विभाग की टीम फील्ड में उतरी और कीटनाशकों के नमूने लिए जाने शुरू किए। टीम ने 15 नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया है।