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इस्माइलाबाद। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर अनिल कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग के विद्यार्थियों ने सोमवार को गुरुद्वारा चम्मू कलां में माथा टेककर गुरु जी का आशीर्वाद लिया। विद्यार्थियों ने शबद कीर्तन और कविताओं के माध्यम से मानवता, प्रेम, समानता, सेवा और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। गुरुद्वारा सभा की ओर से शबद कीर्तन प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को सिरोपा और नकद राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सत्य, सेवा, विनम्रता, समानता और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। संवाद