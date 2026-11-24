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किसानों के आंदोलन के चलते मंगलवार को शाहाबाद शुगर मिल पर तनाव बना रहा। किसानों का कड़ा विरोध देख मिल के पिराई सत्र के शुभारंभ के लिए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा नहीं पहुंचे और वे ऑनलाइन ही जुड़े। उन्होंने पिराई सत्र का शुभारंभ किया तो वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी नहीं पहुंचे, जिसके चलते ही शुगर मिल एमडी इंद्रजीत और एसडीएम शंभू राठी ने हवन-पूजन कर मिल के केन कैरियर में गन्ना डालकर पिराई सत्र का विधिवत शुभारंभ किया। डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। शाहाबाद मिल को आधुनिक तकनीक से और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक गन्ने की पिराई हो सके और किसानों को अधिक लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शाहाबाद शुगर मिल क्षेत्र के किसानों की आर्थिक रीढ़ है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों को समय पर पर्ची, सुचारू तुलाई और जल्द से जल्द भुगतान करवाना सरकार की प्राथमिकता है। मिल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा मिलों के आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हरियाणा के दौरे पर आते हैं तो सबसे पहले किसानों का जिक्र करते हैं। उन्होंने हरियाणा की पहचान किसान और खेती से है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के लिए आए दिन नीति और नियमों को लागू करके उन्हें समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश में सबसे पहले किसान की सभी 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर किसान को समृद्ध बनाने का काम कर रही है। किसान के समृद्ध होने से प्रदेश और देश भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की अपनी कोई बात रखनी है तो वह किसी भी समय उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरवाजे भी किसानों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, वह अपनी बात रख सकते हैं ताकि उनकी बात को सुनकर उसका हल निकाला जाए। शुगर मिल के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत ने बताया कि इस पिराई सत्र में मिल प्रबंधन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों के लिए पर्ची वितरण, तुलाई, भुगतान और अन्य सभी सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मिल का लक्ष्य इस सत्र में अधिक से अधिक गन्ने की पिराई कर रिकवरी बढ़ाना है। अब तक 29 बार में से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पांच पुरस्कार शुगर मिल शाहाबाद ने प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर शुगर मिल कैथल एमडी कृष्ण कुमार, करतार कौर, बलदेव चावला, सुरेंद्र जैन सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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