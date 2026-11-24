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कुरुक्षेत्र/शाहाबाद। शाहाबाद चीनी मिल का हर साल की तरह इस बार भी मंगलवार को पिराई सत्र का उद्घाटन होगा, जिसको लेकर प्रशासन व किसान आमने-सामने आ गए हैं। किसानाें के आंदोलन के कारण मिल सहित सभी आठ केंद्रों पर सोमवार शाम तक एक क्विंटल भी गन्ना नहीं पहुंचा था जबकि मिल की ओर से डेढ़ लाख क्विंटल गन्ने की पर्ची किसानों को जारी की जा चुकी है। किसानों ने एलान किया है कि जब तक 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव नहीं मिलता तब तक मिलों को गन्ना नहीं देंगे।वहीं, जिला व मिल प्रशासन ने सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद्र शर्मा से मिल के पिराई सत्र का उद्घाटन कराने की तैयारी की है। हालांकि, मिल प्रशासन ने अपने फार्म से ही गन्ने छिलाई कर उद्घाटन की तैयारी को पूरा करने का दावा किया है लेकिन उद्घाटन के बाद मिल बिना गन्ने कैसे चल पाएगा।वहीं, भाकियू ने अपना आंदोलन जारी रखने व मंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध जताने का एलान किया है। ऐसे में तनाव की आशंका के कारण प्रशासन की सांसें देर रात तक फूली रही। उधर, भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाते हुए सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक किसान गन्ने की छिलाई नहीं करेंगे और न ही चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई नहीं करेंगे।चढूनी मिल गेट के बाहर धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चढूनी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों और चीनी के बाजार भाव को देखते हुए 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पूरी तरह तर्कसंगत है। इस अवसर पर भाकियू के प्रेस प्रवक्ता राकेश बैंस, जसबीर सिंह मामू माजरा, हरकेश खानपुर, कृष्ण कलाल माजरा, हाकम सूरा, बलविंदर दामली सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।पिछले वर्ष पहुंच गया था 20 हजार क्विंटल गन्नापिछले वर्ष पिराई सत्र के उद्घाटन से पहले करीब 20 हजार क्विंटल गन्ना मिल व खरीद केंद्रों पर पहुंच गया था। सत्र शुरू होने के बाद लगातार पिराई कार्य जारी रहा था।मंत्री घेराव और सड़क जाम करने की दी चेतावनीचढूनी ने कहा कि किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो मंत्रियों का घेराव किया जाएगा और सड़कें भी रोकी जा सकती हैं। उद्घाटन को लेकर चढूनी ने कहा कि अभी तक मिलों में गन्ने की एक भी ट्रॉली नहीं पहुंची है, जबकि पहले मिल शुरू होने से कई दिन पहले ही गन्ने की ट्रॉलियों की कतारें लग जाती थीं।उद्घाटन की तैयारी पूरी : इंद्रजीतचीनी मिल शाहाबाद एमडी इंद्रजीत ने कहा कि मिल के 43वें पिराई सत्र का शुभारंभ मंगलवार को दोपहर 12 बजे सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा द्वारा किया जाएगा जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार और सहकारिता विभाग प्रधान सचिव पंकज यादव भी रहेंगे। गन्ना किसानों को समय पर पर्चियां, सुचारू तुलाई, त्वरित भुगतान और मिल में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।