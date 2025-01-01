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Kurukshetra News: भेरियां कॉलेज में विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक खोज पर दी प्रस्तुति

Sun, 25 Oct 2026 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:39 AM IST
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Students at Bheriyan College gave a presentation on scientific discovery.
पिहोवा। वैज्ञानिक खोजों आयोजन के दौरान शिक्षक व छात्र। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। राजकीय महाविद्यालय भेरियां के भौतिक विज्ञान विभाग की ओर से शनिवार को नोबेल पुरस्कार प्राप्त खोज पर शैक्षणिक गतिविधि का आयोजन हुआ। इसमें विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक खोज और उनके महत्व पर प्रस्तुतियां दीं।


महाविद्यालय के प्राचार्य सुभाष चंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार के लिए प्रेरित किया। गतिविधि में पांच टीमों ने भाग लिया। इनमें बीएससी तृतीय वर्ष की मुस्कान और तान्या, संदीप और स्पर्श; बीएससी द्वितीय वर्ष की रितु और दर्शिका; बीएससी प्रथम वर्ष की नेहा, काजल और आरती शामिल रहीं। इस अवसर पर सुभीता दरिया, सुभी स्वाति, साहिल और डॉ. नवनीत उपस्थित रहे।
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