Kurukshetra News: आज फिर जुटेंगे अतिथि अध्यापक, चंडीगढ़ तक करेंगे पैदल मार्च

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कुरुक्षेत्र। नियमितीकरण की मांग के लिए प्रदेशभर के अतिथि अध्यापक रविवार को कुरुक्षेत्र में न्याय रैली करेंगे। इसके बाद कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ तक पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव ने बताया कि अतिथि अध्यापक अदालत के निर्णय के अनुसार तीन साल की नीति के तहत नियमित करने और जून 2014 से सभी लाभ देने की मांग कर रहे हैं।दिनेश यादव प्रदेश प्रधान अतिथि अध्यापक संघ ने कहा कि 26 अक्टूबर को सभी विधायकों और मंत्रियों को मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक नवंबर को गुरुग्राम, कैथल, अंबाला, करनाल, हिसार और रोहतक में जोनल रैलियां होंगी। वहीं, 14 और 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया जाएगा। 28 अक्टूबर को अध्यापिकाएं करवाचौथ पर तीन साल की नीति का दुपट्टा पहनेंगी, जबकि आठ नवंबर को अतिथि अध्यापक काली दिवाली मनाएंगे।उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की 16 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीतियों को वैध करार दिया था। इसके बाद 29 अप्रैल और 27 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के पक्ष में आदेश दिए। उनका कहना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापक इन नीतियों के तहत नियमित होने की शर्तें पूरी करते हैं।उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के बीच चार दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। संघ ने सरकार से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और जून 2014 से सभी लाभ देने की मांग की है।