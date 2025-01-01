Kurukshetra News: गुढ़ा पीएचसी में लगी स्मार्ट हेल्थ कियोस्क मशीन, अब 70 से ज्यादा टेस्ट यहीं होंगे

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राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने शनिवार को पीएचसी गुढ़ा में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क मशीन का शुभारंभ किया। मशीन एम3एम फाउंडेशन की ओर से पीएचसी को दान की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी और जांच के लिए अस्पताल जाने में लगने वाला समय भी बचेगा।क्या है स्मार्ट हेल्थ कियोस्कस्मार्ट हेल्थ कियोस्क एक स्वास्थ्य जांच मशीन है, जिसके माध्यम से एक ही स्थान पर कई प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की जा सकती है। गुढ़ा पीएचसी में स्थापित मशीन से 70 से अधिक प्रकार के टेस्ट किए जा सकते है। इससे ग्रामीणों को पीएचसी स्तर पर ही जांच की सुविधा मिल सकेगी।सुमन सैनी ने कहा कि यह केवल एक मशीन का दान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में निवेश है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। एम3एम फाउंडेशन के प्रधान एश्वर्या महाजन ने सुमन सैनी का आभार जताया और फाउंडेशन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने सुमन सैनी का स्वागत किया।लाडवा में जल्द बनेगा 50 बेड का अस्पतालसुमन सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लाडवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा के बाद इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। स्टाफ बढ़ाने की भी मंजूरी मिली है। इसी महीने सीएचसी लाडवा में एक बेहोशी विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है। बरोट और गुढ़ा केंद्र पर भी एक-एक चिकित्सा अधिकारी लगाया गया है। सीएचसी लाडवा के नवीनीकरण के लिए 51 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है।