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Kurukshetra News: उठान धीमा, मंड़ियों में धान के अंबार, किसानों को राहत नहीं

Sun, 25 Oct 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:12 AM IST
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Slow procurement, heaps of paddy in markets; no relief for farmers
कुरुक्षेत्र। थानेसर अनाजमंडी में लगे धान की बोरियों के अंबार व खाद से लदे ट्रक। संवाद 
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। धान का सीजन निपटने की ओर पहुंचने लगा है लेकिन आज तक भी उठान तेज नहीं हो पाया। अनाजमंडियां अभी भी उठान धीमा होने के कारण धान की बोरियों से अटी हुई है, जिससे किसानों को राहत नहीं मिल पाई है। थानेसर अनाजमंडी के भी यही हालात है, जहां शनिवार को भी करीब सात लाख बोरियां उठान का इंतजार करती रहीं।
धान का उठान धीमा होने के पीछे वाहनों की कमी भी मुख्य तौर पर मानी जा रही है। तीन दिनों से धान उठान में करीब 100 ट्रक ही लगाए हुए हैं जबकि इससे ज्यादा ट्रकों को खाद की सप्लाई में लगाया गया है। ट्रेन के जरिए पहुंच रहे खाद का रैक उठाने के लिए 100 से अधिक ट्रकों को लगाया गया है। इसका सीधा असर उठान पर रहा है। हालांकि अधिकारी शुरू से ही उठान तेज हो जाने के दावे करते रहे हैं लेकिन थानेसर अनाजमंडी में आज भी किसानों को राहत नहीं मिल पाई है। फड़ ही नहीं अनाजमंडी की सड़कें भी धान की बोरियों से अटी है। उधर, थानेसर मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि बीच में खाद सप्लाई को लेकर भी ट्रकों को लगाया जाता है, जिसका कुछ असर जरूर पड़ता है लेकिन उठान लगातार तेज किया जा रहा है।
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जिलेभर में अब तक 7.44 लाख एमटी धान की खरीद
जिलेभर की अनाजमंडियों में अब तक सात लाख 44 हजार 824 एमटी धान की खरीद की जा चुकी है। शनिवार को 30335 एमटी धान खरीदा गया है। अभी तक 83 फीसदी छह लाख 15 हजार 38 एमटी धान का उठान हुआ है। शनिवार को 33 हजार 791 एमटी उठान हुआ। थानेसर अनाजमंडी में अभी तक एक लाख 44 हजार 394 एमटी धान खरीदा जा चुका है, जिसमें से एक लाख 17 हजार 861 एमटी धान का उठान कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है। शनिवार को महज छह फीसदी 6495 एमटी धान का उठान किया जा सका।

कुरुक्षेत्र। थानेसर अनाजमंडी में लगे धान की बोरियों के अंबार व खाद से लदे ट्रक। संवाद 

कुरुक्षेत्र। थानेसर अनाजमंडी में लगे धान की बोरियों के अंबार व खाद से लदे ट्रक। संवाद 

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