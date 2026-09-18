Kurukshetra News: भलाड़ जायंट्स ने बराना को आठ विकेट से हराया, अक्षत और अमित चमके

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भलाड़ की जीत में अक्षत बलियान ने 52 रन और अमित लोहट ने 38 रन की अहम पारी खेली। अक्षत ने 40 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 52 रन बनाए। अमित लोहट ने 28 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाकर 38 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद कप्तान शंकी ने आठ गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए। उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया। जॉनी भल्लार भी 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद रहे।बराना की पारीबराना की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जिसमें अभि धीमान 12, जीतू 16 और सावन मोरखी 28 रन बनाकर आउट हुए। संदीप गुप्ता केवल तीन रन बना सके। परवीन बारठल ने 30 गेंदों पर 29 और परवीन प्रजापति ने 21 गेंदों पर 33 रन बनाकर पारी को संभाला। मुकेश ने आठ रन बनाए, जबकि वरुण जैलदार दो रन पर नाबाद रहे। बराना की ओर से मुकेश और शंकी ने एक-एक विकेट लिया।