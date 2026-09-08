Kurukshetra News: सफाई कर्मचारियों को थमाया नोटिस ड्यूटी पर नहीं आने का कारण पूछा

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इसके बाद प्रशासन अगली कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही आठ सफाई कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। उन्हें नोटिस थमाकर पूछा गया है कि, क्यों न डिसमिस कर दिया जाए। ये कर्मचारी किसी न किसी गतिविधि में शामिल होने पर चिह्नित किए गए हैं। उधर हड़ताल पर उतरे सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को अपना आंदोलन जारी रखा। उन्होंने सफाई कर्मचारी रोहित की मौत पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने धरनास्थल से लेकर बीआर अंबेडकर चौक, पुराना बस अड्डा होते हुए मेन बाजार से नप कार्यालय तक रोष मार्च निकाला।प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व थानेसर इकाई प्रधान सुनील लोहाट, एसकेएस नेता ओमप्रकाश, जनसंघर्ष मंच से उषा कुमारी व अन्य कर्मचारी नेताओं ने किया। वहीं प्रशासन की ओर से संबंधित संस्था को नोटिस दिए जाने के बाद अब घर-घर से कचरे का उठान भी तेज होने लगा है। अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को 35 टिप्परों को सेक्टरों व अन्य क्षेत्रों में उतारा गया, जिन पर नए कर्मियों को तैनात किया गया था।वहीं नप ने पुलिस लाइन में सफाई कर्मियों की हाजिरी ली। दावा किया गया कि करीब 140 कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे और हाजिरी के बाद दोपहर करीब एक बजे तक पिपली-थर्ड गेट रोड व आसपास सफाई कार्य किया। उधर ट्रैक्टर-ट्रालियों के जरिये सेक्टर सात, पिपली रोड, रेड रोड सहित अनेक जगहों से कचरे के ढेर भी उठाए।