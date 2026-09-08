Kurukshetra News: बाइक से तेल चोरी के शक में नाबलिग को दी यातना

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बाद में आरोपी नाबालिग के बड़े भाई के आने पर भाग गए। पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा फरार है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों ने नाबालिग को मोबाइल से वीडियो बनाने के बहाने घर बुलाया था।पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल के अनुसार दीदार नगर क्षेत्र की महिला ने शिकायत में बताया कि वह पांच दिन पहले दवाई लेने के लिए अपने मायके हिसार गई थी। घर पर उसके दो नाबालिग बेटे और एक लड़की थी। उसका बड़ा लड़का बाजार से सामान लेने गया था। छोटा बेटा और बेटी घर पर थे। महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान एक युवक छोटे बेटे को वीडियो बनाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया।उसने एक अन्य युवक के साथ उसे कुर्सी पर बैठाया और उसके दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बांध दिए। इसके बाद लाठी से उसकी टांगे दबाई तो मुंह पर पानी डालने लगे। जब बड़ा भाई उसे तलाशते हुए आरोपी के घर पहुंचा तो वह नाबालिग को छोड़कर भाग गए।महिला के मुताबिक युवक का कहना था कि उसकी बाइक से कोई तेल चोरी कर रहा था। चोरी के संबंध में जानने के लिए उसने उसके नाबालिग बेटे को यातना दी जबकि वह इसकी जानकारी होने से इन्कार भी करता रहा।शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज कर जांच चौकी थर्ड गेट को सौंपी गई। इस सबंध में जांच अधिकारी सतीश कुमार का कहना है कि पकड़े गए युवक को दो दिन के रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।वहीं उसके साथ रहे दूसरे युवक की तलाश जारी है। घटना का करीब डेढ़ से दो मिनट का वीडियो भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी व नाबालिग का परिवार मजदूरी करता है।