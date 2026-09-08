Kurukshetra News: मेधावियों और शिक्षकों को किया सम्मान
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Tue, 08 Sep 2026 01:53 AM IST
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कुरुक्षेत्र। महंत प्रभातपुरी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदीप सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया।
इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत बंसीपुरी ने सर्वसम्मति से महामंडलेश्वर स्वामी विद्या गिरि को महंत प्रभातपुरी स्कूल प्रबंधक कमेटी का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया। इसके अलावा उद्योगपति-समाजसेवी प्रदीप सैनी को उपाध्यक्ष और महंत महेश मुनि को महासचिव मनोनीत किया।
प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक सुनील सचदेवा ने नए सदस्यों का अभिनंदन किया। महंत प्रभातपुरी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट में भी नए सदस्यों के रूप में सतीश शर्मा, प्रेम मदान, बलवान शर्मा (गोहाना) एवं नानक गल्होत्रा का स्वागत किया। प्रिंसिपल विनोद धीमान ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। छात्राओं ने गीतों और नृत्य की प्रस्तुति दी । इस मौके पर स्थाण्वीश्वर महादेव मंदिर के व्यवस्थापक महंत लक्ष्मी नारायण पुरी, महेश पुरी, लखन पुरी, रमेश सचदेवा, शीला गल्होत्रा मौजूद रहे। संवाद
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इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत बंसीपुरी ने सर्वसम्मति से महामंडलेश्वर स्वामी विद्या गिरि को महंत प्रभातपुरी स्कूल प्रबंधक कमेटी का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया। इसके अलावा उद्योगपति-समाजसेवी प्रदीप सैनी को उपाध्यक्ष और महंत महेश मुनि को महासचिव मनोनीत किया।
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प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक सुनील सचदेवा ने नए सदस्यों का अभिनंदन किया। महंत प्रभातपुरी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट में भी नए सदस्यों के रूप में सतीश शर्मा, प्रेम मदान, बलवान शर्मा (गोहाना) एवं नानक गल्होत्रा का स्वागत किया। प्रिंसिपल विनोद धीमान ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। छात्राओं ने गीतों और नृत्य की प्रस्तुति दी । इस मौके पर स्थाण्वीश्वर महादेव मंदिर के व्यवस्थापक महंत लक्ष्मी नारायण पुरी, महेश पुरी, लखन पुरी, रमेश सचदेवा, शीला गल्होत्रा मौजूद रहे। संवाद
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