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Kurukshetra News: मारकंडा के तटबंध पर जल निकासी व्यवस्था सुधारने की तैयारी

Tue, 03 Nov 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:26 AM IST
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Preparations underway to improve the drainage system on the Markanda embankment
इस्माईलाबाद। मारकंडा नदी में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की फसलों व ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पंचायत भवन झासा में उपायुक्त की अध्यक्षता में मारकंडा नदी के आसपास बसे गांवों के सरपंचों, किसानों और संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
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बैठक में सरपंचों ने अपने-अपने गांवों की समस्याएं रखते हुए जलभराव, तटबंधों के कटाव, ड्रेनों की सफाई और निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई। इसके अलावा नदी पर बने स्टड और स्पर की मरम्मत, मारकंडा नदी से गाद निकालने, किनारों को पक्का करने और नए बंध बनाने के सुझाव भी दिए गए। सरपंचों ने कहा कि बाढ़ के दौरान खेतों में पानी भरने और तटबंध टूटने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। संवाद
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