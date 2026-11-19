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कुरुक्षेत्र। सलारपुर रोड स्थित प्रेरणा वृद्धाश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 24 नवंबर को पूजन एवं भजन संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के संचालक डॉ. जयभगवान सिंगला ने बताया कि विशेष अनुष्ठान के तहत विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में विधि-विधान से पूजन किया जाएगा। उत्सव की तैयारी जोर-शोर से चल रही हैं। पर्व आश्रम परिसर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आश्रम में रह रहे बुजुर्ग भी आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। वे सामूहिक रूप से पूजा की तैयारी में सहयोग करेंगे। पूजन के बाद बुजुर्ग भजन संकीर्तन में शामिल होकर भक्ति भाव से पर्व मनाएंगे।