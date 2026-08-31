Kurukshetra News: पीजी की खाली सीटों के लिए पोर्टल खुला, 12 सितंबर तक चलेगी फिजिकल काउंसलिंग

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इसके बाद भी खाली सीटें बचती हैं तो 6 से 12 सितंबर तक फिजिकल काउंसलिंग जारी रहेगी। इस अवधि में 100 रुपये लेट फीस के अलावा 100 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त लेट फीस देनी होगी। इससे पीजी में दाखिले से वंचित विद्यार्थियों को खाली सीटों पर प्रवेश का एक और अवसर मिलेगा। पहले आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को फिजिकल काउंसलिंग के लिए संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, जबकि नए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प खुला है।यूजी-पीजी दाखिले के लिए कई बार बढ़ी तारीख, अब खाली सीटों पर फिर मौकायूजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 मई थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून किया गया। दूसरी बार तिथि बढ़ाकर 30 जून और तीसरी बार अंतिम अवसर देते हुए 12 जुलाई 2026 तक कर दी गई। इसके बाद भी तिथि को 9 अगस्त तक बढ़ाकर पोर्टल दोबारा खोला गया, जिसमें नए रजिस्ट्रेशन और आवेदन में सुधार का मौका दिया गया था। वहीं पीजी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई थी। पहले दौर की काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को भरने के लिए अब 29 अगस्त से पोर्टल फिर से खोला गया है। इस चरण में नए विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पहले आवेदन कर चुके विद्यार्थी अपने फार्म में संशोधन कर सकते हैं।यह पोर्टल वंचित छात्रों के लिए खोला है। जो दाखिला नहीं ले पाएं है। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास एक बार फिर से दाखिला लेने का मौका है।- प्रो. गगनदीप, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी