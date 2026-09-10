Kurukshetra News: एसआईआर ड्यूटी बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, शिक्षक संघ ने जताई चिंता

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संगठन ने मांग की है कि या तो स्कूल बंद किए जाएं या छुट्टियां घोषित की जाएं। उनका कहना है कि शिक्षकों के लंबे समय तक इस काम में व्यस्त रहने से सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई और प्रभावित होगी। थानेसर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में एसआईआर के तहत घर-घर सत्यापन की अवधि बढ़ाई गई है। 9 से 28 सितंबर तक एसआईआर में लगे बीएलओ और सुपरवाइजरों को अन्य कार्य से मुक्त रखने के निर्देश हैं।जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने पहले कहा था कि एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने यह भी माना था कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कौशिक ने शिक्षकों को दूर के क्षेत्र में जाने पर स्कूल मुखिया से अनुमति लेने को कहा था। अब काम 28 अक्तूबर तक बढ़ने के बाद शिक्षक संगठन ने इस स्थिति पर सवाल उठाया है। संगठन का कहना है कि ड्यूटी बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान और बढ़ सकता है।प्रवासी बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा असर : राजपालहरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजपाल कालड़ा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में प्रवासी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई पहले से ही कई परिस्थितियों के कारण प्रभावित होती है। शिक्षकों के एसआईआर के काम में व्यस्त रहने से उनकी पढ़ाई और ज्यादा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए एसआईआर ड्यूटी और स्कूलों की व्यवस्था के बीच उचित संतुलन बनाना चाहिए।उन्होंने कहा कि या तो स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी जाएं ताकि बच्चे कम से कम घर बैठकर पढ़ तो सकें। या फिर ये स्कूल ही बंद कर दिए जाएं क्योंकि अगर शिक्षक स्कूल से इतने समय तक दूर रहेगा तो परिणाम वैसे भी कमजोर रह सकता है।मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था के निर्देशनिर्वाचक पंजीयन अधिकारी की ओर से जारी पत्र में थानेसर खंड के उन सभी महाविद्यालयों और निजी स्कूलों के प्राचार्य एवं मुख्याध्यापकों को भी निर्देश दिए गए हैं, जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उनसे एसआईआर से संबंधित कार्य के लिए बीएलओ और आम लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, साथ ही एसआईआर से संबंधित लंबित नोटिस की सुनवाई समय पर करने, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के मकान नंबर सुनिश्चित करने तथा फार्म संख्या 6, 7 और 8 से संबंधित सत्यापन समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।