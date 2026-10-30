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Kurukshetra News: लाडवा में जाम से लोग परेशान, सड़कों पर रेंगते हैं वाहन, त्योहारी सीजन में लोगों की और बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Fri, 30 Oct 2026 02:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:27 AM IST
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People in Ladwa are troubled by traffic congestion, with vehicles crawling on the roads; difficulties for the public could increase further during the festive season.
लाडवा।  लाडवा इंद्री चौक पर सड़क पर रेंगते वाहन। संवाद
लाडवा। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर लगने वाले जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबेडकर चौक, रामकुंडी चौक, बाबैन रोड और हिनौरी मार्ग सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने के कारण वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है।
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कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते हैं। इतना ही नही सड़को पर वाहनों की आवाज़ाही बढ़ने से वाहन चालक शाह की गलियों से अपने वाहनों को निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे गलियों में भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शहरवासी दीपक, अंकुश, अनूप, अनिल कुमार आदि ने कहा कि बड़े-बड़े ट्रकों और ट्रेलरों की आवाजाही जाम का एक प्रमुख कारण रहा है। भारी वाहनों के सड़कों से गुजरने के दौरान यातायात की गति धीमी हो जाती है, इसके चलते दोपहिया वाहन चालकों, कार सवारों और पैदल राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यस्त चौकों पर जाम लगने से लोगों का कीमती समय बर्बाद होता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है।
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यातायात व्यवस्था सुधारने की जरूरत
शहरवासियों राजकुमार, सत्यदेव, विक्रम कुमार व सुरजीत कुमार का कहना है कि प्रमुख चौकों और मार्गों पर यातायात का दबाव लगातार परेशानी बढ़ा रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही तथा त्योहारों के समय जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले त्योहारी सीजन में में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
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यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा : रामकरण
यातायात थाना प्रभारी रामकरण का कहना है कि व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।
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