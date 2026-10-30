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Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में हीरक जयंती समारोह, दो हजार लोग होंगे शामिल

Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:37 AM IST
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Diamond jubilee celebrations in Kurukshetra; two thousand people to participate
कुरुक्षेत्र। हरियाणा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रदेश स्तरीय हीरक जयंती समारोह की तैयारी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में होने वाले इस समारोह के लिए जिला प्रशासन ने करीब दो हजार लोगों की सहभागिता का खाका तैयार किया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
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समारोह में 400 विद्यार्थी और युवा तथा 300 महिलाएं शामिल होंगी, इसके साथ ही 300 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी जगह मिलेगी। 200 किसानों और 200 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की भागीदारी प्रस्तावित है। खेल जगत से 100 पदक विजेताओं, खेलो इंडिया के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को शामिल किया जाएगा। 100 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और व्यापार जगत से जुड़े 100 लोग इसमें हिस्सा लेंगे। प्रतिष्ठित नागरिकों और सामाजिक-धार्मिक संगठनों के 100 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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समन्वय की जिम्मेदारी
प्रदेश की कला, साहित्य और संस्कृति को सामने लाने के लिए 50 कलाकारों, लेखकों और सांस्कृतिक हस्तियों को जगह मिलेगी। 50 डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए 50 अधिकारी-कर्मचारियों और 50 विशिष्ट अतिथियों के लिए भी स्थान रखा गया है। प्रतिभागियों के चयन और व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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