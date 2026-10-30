Kurukshetra News: अंबाला के किसानों के इस्माइलाबाद मंडी में गेटपास बंद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:38 AM IST
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इस्माइलाबाद। धान बेचने को लेकर अंबाला जिले के किसानों को इस वर्ष नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस्माइलाबाद अनाजमंडी में उनके गेट पास जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे उनकी फसल बिक्री रुक गई है।
खराब मौसम ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान महिंदर दानीपुर, सौरव शर्मा, ओमप्रकाश, संजीव और रामचरण ने बताया कि अंबाला के करीब 25 गांव इस्माइलाबाद से पांच से छह किलोमीटर दूर हैं। हरियाणा बनने के बाद से इन गांवों के लोग इस्माइलाबाद मंडी में ही अपनी फसल बेचते आ रहे हैं। अंबाला की अनाजमंडी उनसे लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ती है।
सरकार ने दूसरे जिले में धान बेचने पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि नजदीक की अनाजमंडी में धान बेचने पर लगी रोक हटाई जाए। संवाद
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खराब मौसम ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान महिंदर दानीपुर, सौरव शर्मा, ओमप्रकाश, संजीव और रामचरण ने बताया कि अंबाला के करीब 25 गांव इस्माइलाबाद से पांच से छह किलोमीटर दूर हैं। हरियाणा बनने के बाद से इन गांवों के लोग इस्माइलाबाद मंडी में ही अपनी फसल बेचते आ रहे हैं। अंबाला की अनाजमंडी उनसे लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ती है।
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सरकार ने दूसरे जिले में धान बेचने पर रोक लगा दी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि नजदीक की अनाजमंडी में धान बेचने पर लगी रोक हटाई जाए। संवाद
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