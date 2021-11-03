Kurukshetra News: बेकाबू कैंटर ने मचाई तबाही, कई लोग घायल

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घरौंडा निवासी कैंटर चालक सोहनलाल के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। सुभाष मंडी चौकी के अधिकारी रामपाल ने यह जानकारी दी। चालक सोहनलाल ने पुलिस को बताया कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने बेहोश होने का दावा किया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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कुरुक्षेत्र। शहर में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार कैंटर ब्रह्मा चौक के पास गली में घुस गया। इस बेकाबू कैंटर ने कई वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को घायल कर दिया। जिम के सामने खड़ी 12 बाइक-स्कूटी और एक कार क्षतिग्रस्त हो गईं। कैंटर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की टांगें कुचल गईं। स्कूल जाने के लिए खड़ी एक छात्रा समेत कई लोग घायल हुए। कैंटर बिजली के खंभे से टकराने के बाद रुका। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एलएनजेपी अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया। लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।