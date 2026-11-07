Kurukshetra News: स्वर्ण समाज के नेताओं की गिरफ्तारी का किया विरोध

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परशुराम दल के जिलाध्यक्ष डॉ. महावीर कौशल ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों का स्वर्ण समाज और सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।समाज के लोग इन नियमों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में अपनी मांग रखना और सरकारी नीतियों का विरोध करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।जिला महासचिव डॉ. सुभाष चंद्र कौशिक ने कहा कि काले झंडे दिखाकर या अपना पक्ष रखकर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना उचित नहीं है। उन्होंने नेताओं की गिरफ्तारी और लोगों को घरों व धर्मशालाओं से उठाकर बसों में बैठाने की कार्रवाई को निंदनीय बताया। जिला सचिव नीलकंठ शर्मा ने कहा कि नियम वापस लेने के बजाय सरकार समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने की बात कह रही है। जब तक यूजीसी के इन नियमों को पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, परशुराम दल स्वर्ण समाज के साथ मिलकर विरोध जारी रखेगा।