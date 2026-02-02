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Kurukshetra News: सरकारी स्कूलों में निपुण रामलीला, विजेता टीम को मिलेगा पुरस्कार

Thu, 15 Oct 2026 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:36 AM IST
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'Nipun Ramlila' in government schools; winning team to receive a prize.
कुरुक्षेत्र। सरकारी स्कूल में रामलीला की तैयारी करते छात्र। संवाद
कुरुक्षेत्र। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में निपुण रामलीला का मंचन हो रहा है। इसके जरिये कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चे संवाद, अभिनय और अभिव्यक्ति का हुनर सीख रहे हैं। निपुण हरियाणा मिशन के तहत चल रही इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों की भाषा, उच्चारण और आत्मविश्वास बढ़ाना है। बच्चे रामलीला के पात्रों के संवाद याद कर रहे हैं और वेशभूषा से किरदार प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षक उन्हें सही उच्चारण और तालमेल के साथ प्रस्तुति देने में मदद कर रहे हैं।
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एफएलएन अधिकारी महाबीर ने बताया कि रामलीला की चार से पांच मिनट का वीडियो बनाया जाएगा। जिला स्तर पर 10 मानदंडों पर मूल्यांकन होगा, जिसमें भाषा, उच्चारण और आत्मविश्वास शामिल हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को पांच हजार रुपये मिलेंगे। द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमों को क्रमशः तीन हजार और दो हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जिला स्तरीय आयोजन छह नवंबर तक कराया जाना है।
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