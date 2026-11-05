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सांसद खेल महोत्सव 2.0 : खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, हुए सम्मानित

Thu, 05 Nov 2026 01:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:37 AM IST
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MP Sports Festival 2.0: Athletes delivered an impressive performance and were honored.
कुरुक्षेत्र। सांसद खेल महोत्सव 2.0 के तहत थानेसर विधानसभा की खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अगले चरण के लिए जगह बनाई। सांसद नवीन जिन्दल की ओर से विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के महिला वर्ग में 62 किलोग्राम भार वर्ग में जसबीर कौर, 65 किलोग्राम में सेजल गिल, 68 किलोग्राम में मनप्रीत कौर, 72 किलोग्राम में अर्लीन और 72 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में संयोगिता ने प्रथम स्थान हासिल किया। बॉक्सिंग के महिला वर्ग में रितिका, इशिता, स्नेहा, महक, जिया, सानिया, परी और संयोगिता ने पहला स्थान प्राप्त किया।
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