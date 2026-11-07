Kurukshetra News: दौड़ में मौनी, मानसी और दिव्यांशी ने मारी बाजी

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कार्यक्रम में करीब 250 विद्यार्थियों ने खेल और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सामान्य दौड़ के बाल वर्ग में मौनी प्रथम, अंशिका द्वितीय और हरनूर तृतीय रही। किशोर वर्ग में मानसी ने पहला, प्रांजल ने दूसरा और सृष्टि ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तरुण वर्ग में दिव्यांशी और मैना संयुक्त रूप से प्रथम, प्रज्ञा द्वितीय और स्मृति तृतीय रही।तोरण निर्माण प्रतियोगिता के शिशु वर्ग में प्रथम ने पहला, लक्ष ने दूसरा और शांभवी ने तीसरा स्थान हासिल किया। बाल वर्ग में प्रियांशी प्रथम, प्राची द्वितीय और लक्षिता तृतीय रही। किशोर वर्ग में जागृति प्रथम रही। तरुण वर्ग में हरप्रीत और रिया संयुक्त रूप से प्रथम, दीपिका और स्नेहा संयुक्त रूप से द्वितीय तथा साक्षी सैनी तृतीय रही। कार्ड निर्माण प्रतियोगिता के शिशु वर्ग में गुंजन प्रथम, काव्या द्वितीय और मिरल तृतीय रही। संवाद