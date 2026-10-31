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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   March to Delhi to take place on November 1st; Congress workers urged to turn out in large numbers.

Kurukshetra News: एक नवंबर को होगा दिल्ली कूच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान

Sat, 31 Oct 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:17 AM IST
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March to Delhi to take place on November 1st; Congress workers urged to turn out in large numbers.
पिहोवा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को इंडिया गठबंधन की महारैली आयोजित होगी। इसे लेकर पिहोवा में कांग्रेस ने अपनी सियासी तैयारी तेज कर दी हैं।
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कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सरदार सतनाम सिंह विर्क ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यह रैली एसआईआर, वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर केंद्रित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महारैली को संबोधित करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन के नेता जनता की आवाज उठाएंगे।
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विर्क ने मतदाता सूचियों में नामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी है। कांग्रेस ने कहा कि इन सवालों पर उचित जवाब और कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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