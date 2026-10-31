Kurukshetra News: एक नवंबर को होगा दिल्ली कूच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान

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कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सरदार सतनाम सिंह विर्क ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यह रैली एसआईआर, वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर केंद्रित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महारैली को संबोधित करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन के नेता जनता की आवाज उठाएंगे।विर्क ने मतदाता सूचियों में नामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी है। कांग्रेस ने कहा कि इन सवालों पर उचित जवाब और कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा।