Kurukshetra News: महेश जोशी को अल्मोड़ा में लोक कला सम्मान, योगदान सराहा

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यह सम्मान संस्कार, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा प्रदान किया गया। समिति ने कला, लोक संस्कृति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान की सराहना की। आयोजकों ने महेश जोशी के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जोशी ने लोक कलाओं के संरक्षण के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। यह कार्य उन्होंने हरियाणा के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में किया है। उन्होंने पारंपरिक संस्कृति के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।सांस्कृतिक विरासत को मजबूत मंचमहेश जोशी के नेतृत्व में हरियाणा कला परिषद ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। परिषद ने लोक कलाकारों को एक मजबूत मंच प्रदान किया है। इस पहल से हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान मिली है। सम्मान समारोह के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा कला परिषद की ओर से शीशपाल एवं उनके दल ने प्रस्तुति दी। उन्होंने एक मनमोहक हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।