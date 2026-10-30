Kurukshetra News: महेश जोशी को अल्मोड़ा में लोक कला सम्मान, योगदान सराहा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:29 AM IST
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कुरुक्षेत्र। हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सम्मानित किया गया। उन्हें प्रसिद्ध जय गोल्ज्यू महोत्सव के दौरान लोक कला सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान कला और संस्कृति के विस्तार में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया।
यह सम्मान संस्कार, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा प्रदान किया गया। समिति ने कला, लोक संस्कृति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान की सराहना की। आयोजकों ने महेश जोशी के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जोशी ने लोक कलाओं के संरक्षण के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। यह कार्य उन्होंने हरियाणा के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में किया है। उन्होंने पारंपरिक संस्कृति के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सांस्कृतिक विरासत को मजबूत मंच
महेश जोशी के नेतृत्व में हरियाणा कला परिषद ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। परिषद ने लोक कलाकारों को एक मजबूत मंच प्रदान किया है। इस पहल से हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान मिली है। सम्मान समारोह के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा कला परिषद की ओर से शीशपाल एवं उनके दल ने प्रस्तुति दी। उन्होंने एक मनमोहक हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
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यह सम्मान संस्कार, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा प्रदान किया गया। समिति ने कला, लोक संस्कृति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान की सराहना की। आयोजकों ने महेश जोशी के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जोशी ने लोक कलाओं के संरक्षण के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। यह कार्य उन्होंने हरियाणा के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में किया है। उन्होंने पारंपरिक संस्कृति के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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सांस्कृतिक विरासत को मजबूत मंच
महेश जोशी के नेतृत्व में हरियाणा कला परिषद ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। परिषद ने लोक कलाकारों को एक मजबूत मंच प्रदान किया है। इस पहल से हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान मिली है। सम्मान समारोह के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा कला परिषद की ओर से शीशपाल एवं उनके दल ने प्रस्तुति दी। उन्होंने एक मनमोहक हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
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