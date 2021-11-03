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Kurukshetra News: सरस्वती नदी को गांवों के दूषित पानी से बचाने की पहल

Thu, 15 Oct 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:29 AM IST
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Initiative to protect the Saraswati River from contaminated village water
कुरुक्षेत्र। सरकार ने सरस्वती नदी को गांवों के दूषित पानी से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नदी के किनारे बसे गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सरस्वती विरासत विकास बोर्ड और जनस्वास्थ्य विभाग की टीमें यह काम कर रही हैं।
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टीमें पिहोवा, लाडवा और कुरुक्षेत्र क्षेत्र के गांवों का दौरा कर रही हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य उन स्थानों की पहचान करना है, जहां से गंदा पानी सीधे नदी में पहुंच रहा है। दूषित पानी को शोधित करने के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार सुप्रवीण के नेतृत्व में टीम ने पिहोवा क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने गढ़ी, सरस्वती खेड़ा, सतौड़ा और मोरथली गांवों का जायजा लिया। इन गांवों में गंदे पानी की निकासी की स्थिति जांची गई। गांवों से निकलने वाले दूषित पानी को सीधे नदी में जाने से रोकना मुख्य लक्ष्य है।
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