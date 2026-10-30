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Kurukshetra News: त्योहारों पर बाजार में बढ़ाई गई पुलिस चौकसी

Fri, 30 Oct 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:32 AM IST
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Increased police vigilance in markets during the festive season
कुरुक्षेत्र। त्योहारों के दौरान बाजार में बढ़ने वाली भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कुरुक्षेत्र पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है।
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बाजार, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की गश्त बढ़ाने के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने थाना और चौकी प्रभारियों, सीआईए यूनिटों तथा खुफिया तंत्र को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के मुताबिक संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।

जरूरत के अनुसार वर्दी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। बाजार में पैदल गश्त के साथ मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सराफा की दुकानों के आसपास भी निगरानी बढ़ाई गई है। त्योहार के दौरान बाजार में भीड़ के कारण यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस ने यातायात प्रबंधन पर भी जोर दिया है।
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