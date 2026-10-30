Kurukshetra News: आईजीपी ने किया कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था पर दिए निर्देश

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निरीक्षण के दौरान आईजीपी ने पुलिस जवानों की कानून-व्यवस्था से संबंधित तैयारी को देखा और ड्रिल में सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। अभ्यास से ही पुलिस बल सक्षम बनता है। उन्होंने कहा कि पुलिस का पहला प्रयास कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सूझबूझ से परिस्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालकर शांति व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए।सीसीटीवी और तकनीक के इस्तेमाल पर जोरपुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में आईजीपी आश्विन शेणवी ने जिले की कानून-व्यवस्था से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तकनीक के दौर में पुलिस को आधुनिक संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी घटना के होने पर डॉग स्क्वाड और सीन ऑफ क्राइम टीम से संपर्क कर उनका सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल से अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।आईजीपी ने सभी जवानों के दंगा निरोधी उपकरणों को पूरी तरह कार्यशील रखने के निर्देश दिए। उन्होंने टीयर गैस टीम के कार्य का निरीक्षण किया और एक जवान से गैस सेल चलाने की प्रक्रिया की जानकारी भी ली। उन्होंने जिला पुलिस की तैयारियों की सराहना करते हुए उन्हें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया।