फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Haryanvi ragni performances resonate on the Ratnavali stage, highlighting social issues

Kurukshetra News: रत्नावली के मंच पर गूंजीं हरियाणवी रागनियां, उठाए सामाजिक मुद्दे

Mon, 02 Nov 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Haryanvi ragni performances resonate on the Ratnavali stage, highlighting social issues
कुरुक्षेत्र। लूर नृत्य करती पानीपत कॉलेज की टीम। संवाद - फोटो : samvad
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव के पहले दिन हरियाणवी रागनियों, लोकगीतों और कविताओं के जरिए लोक संस्कृति के साथ सामाजिक मुद्दों की झलक देखने को मिली। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को हरियाणा की परंपराओं से जोड़ा, वहीं बेटियों की शिक्षा और मां के महत्व पर आधारित कविताओं ने लोगों का ध्यान खींचा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। रागनी और कविता प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया गया।
विज्ञापन


महोत्सव के मंच पर मायावती, चंद्रावल और अन्य कलाकारों ने हरियाणवी रागनियों व लोकगीतों की प्रस्तुति दी। ‘गोरी है काली, मुझे ला दे हरी-हरी चूड़ियां’ जैसे लोकगीतों ने दर्शकों को लोक संगीत के रंग में रंग दिया। प्रस्तुतियों में हरियाणा की मिट्टी, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली।
विज्ञापन




बेटियों की शिक्षा और मां के त्याग का संदेश

कवि जतिन ने ‘बाबू, बेटी और पढ़ाई’ कविता के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, अधिकारों और आत्मनिर्भरता का मुद्दा उठाया। कविता में संदेश दिया गया कि बेटियों की कम उम्र में शादी करने के बजाय उन्हें पढ़ने और अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, वीरेंद्र ने मां के त्याग, प्यार और समर्पण पर आधारित भावपूर्ण कविता प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से मां के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान रागनी और कविता प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस तरह महोत्सव के पहले दिन लोक कला के साथ सामाजिक सरोकारों को भी मंच मिला।



रत्नावली महोत्सव के आज के कार्यक्रम
- ऑडिटोरियम हॉल: सुबह 10 बजे हरियाणवी फैशन शो, दोपहर 12 बजे कोरियोग्राफी, दोपहर 2 बजे रिचुअल और शाम 4 बजे फोक ऑर्केस्ट्रा।
- आरके सदन: सुबह 10 बजे सोलो डांस महिला, दोपहर 2 बजे हरियाणवी लोकगीत और शाम 4 बजे हरियाणवी गजल।
- ओपन एयर थियेटर: सुबह 10 बजे हरियाणवी स्किट एवं टिट-बिट्स।
- सीनेट हॉल: सुबह 10 बजे हरियाणवी क्विज (प्री) और दोपहर 2 बजे क्विज फाइनल।
- खुला मंच: सुबह 11 बजे सांग प्रतियोगिता।
- क्रश हॉल: एंटिक हरियाणवी संग्रह प्रदर्शनी में बोहिया, इंडी, पिड्डा, बिंदरवाल और सांझी का प्रदर्शन।

कुरुक्षेत्र। लूर नृत्य करती पानीपत कॉलेज की टीम। संवाद

कुरुक्षेत्र। लूर नृत्य करती पानीपत कॉलेज की टीम। संवाद- फोटो : samvad

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed