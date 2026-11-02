Kurukshetra News: रत्नावली के मंच पर गूंजीं हरियाणवी रागनियां, उठाए सामाजिक मुद्दे

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महोत्सव के मंच पर मायावती, चंद्रावल और अन्य कलाकारों ने हरियाणवी रागनियों व लोकगीतों की प्रस्तुति दी। ‘गोरी है काली, मुझे ला दे हरी-हरी चूड़ियां’ जैसे लोकगीतों ने दर्शकों को लोक संगीत के रंग में रंग दिया। प्रस्तुतियों में हरियाणा की मिट्टी, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली।बेटियों की शिक्षा और मां के त्याग का संदेशकवि जतिन ने ‘बाबू, बेटी और पढ़ाई’ कविता के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, अधिकारों और आत्मनिर्भरता का मुद्दा उठाया। कविता में संदेश दिया गया कि बेटियों की कम उम्र में शादी करने के बजाय उन्हें पढ़ने और अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलना चाहिए।वहीं, वीरेंद्र ने मां के त्याग, प्यार और समर्पण पर आधारित भावपूर्ण कविता प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से मां के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान रागनी और कविता प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस तरह महोत्सव के पहले दिन लोक कला के साथ सामाजिक सरोकारों को भी मंच मिला।रत्नावली महोत्सव के आज के कार्यक्रम- ऑडिटोरियम हॉल: सुबह 10 बजे हरियाणवी फैशन शो, दोपहर 12 बजे कोरियोग्राफी, दोपहर 2 बजे रिचुअल और शाम 4 बजे फोक ऑर्केस्ट्रा।- आरके सदन: सुबह 10 बजे सोलो डांस महिला, दोपहर 2 बजे हरियाणवी लोकगीत और शाम 4 बजे हरियाणवी गजल।- ओपन एयर थियेटर: सुबह 10 बजे हरियाणवी स्किट एवं टिट-बिट्स।- सीनेट हॉल: सुबह 10 बजे हरियाणवी क्विज (प्री) और दोपहर 2 बजे क्विज फाइनल।- खुला मंच: सुबह 11 बजे सांग प्रतियोगिता।- क्रश हॉल: एंटिक हरियाणवी संग्रह प्रदर्शनी में बोहिया, इंडी, पिड्डा, बिंदरवाल और सांझी का प्रदर्शन।