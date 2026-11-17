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कुरुक्षेत्र। सर्दी के मौसम के मद्देनजर जिले के सरकारी स्कूलों में सोमवार से नई समय-सारिणी के अनुसार कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं। सुबह के समय बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे शुरू हो रहे हैं और दोपहर 3:30 बजे तक संचालित हो रहे हैं।इससे विद्यार्थियों को सुबह जल्दी ठंड में घर से निकलने की परेशानी से राहत मिली है। शीतकालीन समय-सारिणी 16 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके बाद एक मार्च से 15 नवंबर तक ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी के अनुसार स्कूल संचालित होंगे। जिला शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे डीईओ सुधीर का कहना है कि हर वर्ष सर्दियों के मौसम में ये बदलाव किए जाते हैं। मौसम को देखते हुए विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है।नई समय-सारिणी के तहत एकल शिफ्ट वाले स्कूलों में सुबह 9:30 से 9:50 बजे तक प्रात:कालीन सभा हो रही है। पहला पीरियड 9:50 से 10:30 बजे, दूसरा 10:30 से 11:10 बजे, तीसरा 11:10 से 11:50 बजे और चौथा 11:50 से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित है। पांचवां पीरियड 12:30 से 1:10 बजे तक चलता है। इसके बाद 1:10 से 1:30 बजे तक मध्याह्न अवकाश होता है। छठा पीरियड 1:30 से 2:10 बजे, सातवां 2:10 से 2:50 बजे और आठवां 2:50 से 3:30 बजे तक लग रहा है।डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी नई समय-सारिणी के अनुसार कक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहली शिफ्ट सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित हो रही है।