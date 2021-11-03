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गोवर्धन पूजा अहंकार त्यागने और प्रकृति के सम्मान का पर्व : ज्ञानानंद

Wed, 11 Nov 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:14 AM IST
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Govardhan Puja is a festival for renouncing ego and respecting nature: Gyananand
कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण कृपा गौशाला में गोवर्धन (गिरिराज) पूजा उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। स्वामी ज्ञानानंद ने प्रवचन करते हुए कहा कि गोवर्धन पूजा मनुष्य को अहंकार त्यागने, प्रकृति का सम्मान करने और गोसेवा अपनाने की प्रेरणा देती है। भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्रदेव के अहंकार का निवारण कर विनम्रता और समर्पण का संदेश दिया था।
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उन्होंने कहा कि पर्वत, नदियां, वन, जल, भूमि और गोवंश जीवन के आधार हैं। इनका संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। भारतीय संस्कृति में गोसेवा करुणा, संवेदना और मानवता का प्रतीक है। गोशालाएं समाज में सेवा और संस्कारों की भावना को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि परोपकार, त्याग और सहयोग की भावना अपनाना ही गोवर्धन पूजा का वास्तविक संदेश है। श्रद्धालुओं ने गोवर्धन परिक्रमा और सामूहिक आरती में भाग लिया। इस अवसर पर जिओ गीता के प्रधान डॉ. ऋषिपाल, मंगत राम जिंदल सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।
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