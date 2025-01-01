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Kurukshetra News: चार स्वर्ण समेत 20 पदक जीतकर छाए गीता निकेतन के निशानेबाज

Thu, 17 Sep 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:06 AM IST
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Geeta Niketan shooters shine by winning 20 medals, including four golds.
कुरुक्षेत्र। 37वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतेने के बाद स्कूल में सम्मानित हुए
कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में आयोजित 37वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता में गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों ने विद्या भारती उत्तर क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए 4 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय के पांच विद्यार्थियों माणिक, गविष कंबोज, भौमिक, केशव सैनी और अभिनव शर्मा का स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के लिए चयन हुआ। विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कुल 20 पदक अपने नाम किए। पांच विद्यार्थियों के एसजीएफआई के लिए चयन से विद्यालय परिवार और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंध समिति ने सभी पदक विजेता विद्यार्थियों, उनके मार्गदर्शक शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। समिति ने चयनित विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
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