Kurukshetra News: धनतेरस पर बाजार से मंदिरों तक रही रौनक

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धनतेरस पर शुभ खरीदारी की परंपरा के चलते लोगों ने बर्तन, स्टील के सामान, बाल्टियां, मिट्टी के मंदिर, दीपक और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं खरीदीं। झाड़ू खरीदने को लेकर भी लोगों में खास उत्साह दिखाई दिया। दुकानों पर मिट्टी के दीयों और सजावटी सामान की खूब मांग रही। दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाया हुआ था। पंडित दीपेंद्र आचार्य ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। शाम को लोगों ने घरों में दीप जलाकर दीपदान किया और मुख्य द्वार पर यमदेवता के नाम का दीपक जलाया।पंडित उमेश शास्त्री ने बताया कि धनतेरस भगवान धन्वंतरि की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है।