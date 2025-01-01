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Kurukshetra News: निजीकरण पर रोक की खुशी में बिजली कर्मियों ने बांटे लड्डू

Sun, 25 Oct 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:09 AM IST
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Electricity workers distributed *laddoos* to celebrate the halt to privatization.
कुरुक्षेत्र। सेक्टर-आठ विद्युत सदन परिसर में हड़ताल की कामयाबी पर लड्डू बांटकर खुशी मनाते बिजली
कुरुक्षेत्र। हड़ताल की सफलता और बिजली निगम के निजीकरण पर रोक लगने की खुशी में बिजली कर्मचारियों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। सेक्टर-8 स्थित विद्युत सदन परिसर में साझा संघर्ष मोर्चा के तहत हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर एसोसिएशन ने धन्यवाद बैठक आयोजित की। इसमें कर्मचारियों ने आंदोलन में सहयोग देने वाले संगठनों का आभार जताया।
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यूनिट प्रधान एवं सर्कल सचिव कृष्ण चौहान की मौजूदगी में कर्मचारियों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी जश्न में शामिल हुए। प्रदेश प्रवक्ता रणजीत करोड़ा और डिपो प्रधान सर्वजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने सहभागिता की। संवाद
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