फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Eight cadets of Jairam Sainik School leave for All India Sainik School National Games

Kurukshetra News: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स के लिए जयराम सैनिक स्कूल के आठ कैडेट रवाना

Mon, 31 Aug 2026 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Eight cadets of Jairam Sainik School leave for All India Sainik School National Games
कुरुक्षेत्र। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स चयनित खिलाड़ी। स्वयं
कुरुक्षेत्र। जम्मू-कश्मीर के नगरोटा में होने वाले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए केसरी देवी लोहिया जयराम सैनिक स्कूल के आठ कैडेट रविवार को रवाना हुए। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में स्कूल की ओर से आठवीं कक्षा के आठ कैडेट हिस्सा लेंगे।
विज्ञापन


स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर सुरेश कुमार ने बताया कि टीम में रौनक राज, सागर, सुधांशु नागर, अच्छित यादव, अभिनव सिंह, आयुष, अमन देसवाल और शिवम कुमार शामिल हैं। कैडेट्स के साथ उनके स्पोर्ट्स टीचर गुरमेल सिंह (पीटीआई) भी नगरोटा गए हैं।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में कैडेट्स का प्रतिनिधित्व करना स्कूल के लिए गर्व की बात है। प्रतियोगिता में भागीदारी से कैडेट्स को अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि कैडेट्स ने इसके लिए तैयारी की है और उनसे अनुशासन, खेल भावना तथा टीम भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए स्कूल का नाम रोशन करने की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed