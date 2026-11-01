Kurukshetra News: राष्ट्रपति के स्वागत को तैयार धर्मनगरी, सड़कों से मंदिर तक खास तैयारी

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राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया गया है। जगह-जगह बने गड्ढों को भरा गया है और उनके मार्ग में आने वाले सभी ब्रेकर तक हटाए गए हैं। राष्ट्रपति के रूट पर एक दिन पहले देर रात तक झाडू व मशीनों से देर रात तक इसके अलावा डिवाइडर की सफाई और रंग-रोगन के साथ चौराहों को भी व्यवस्थित और आकर्षक बनाया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें एक दिन पहले देर रात तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी रहीं।केयू में लोक वाद्य यंत्रों से होगा स्वागतकुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष तैयारी की गई है। यहां कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों बीन, तुंबा और नगाड़े की धुनों के साथ स्वागत करेंगे, इसके लिए करीब 50 कलाकार दिनभर रिहर्सल करते रहे। पारंपरिक लोक संगीत के माध्यम से धर्मनगरी की सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करने की तैयारी है।गुरुकुल में मल्लखंभ पर दिखाएंगे करतबगुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। यहां आचार्य मल्लखंभ पर अपने खास करतब दिखाएंगे। इसके लिए अभ्यास और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से गुरुकुल की पारंपरिक शारीरिक शिक्षा और योग आधारित गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा।भद्रकाली मंदिर में गर्भगृह तक सजावटदेवीकूप मां भद्रकाली मंदिर में भी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विशेष तैयारी की गई हैं। मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक को सजाया गया है। साफ-सफाई और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर के चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रपति के आगमन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए संबंधित स्तर पर तैयारी गई हैं।