Kurukshetra News: दयानंद महिला कॉलेज ने जीती ओवरऑल रनर-अप ट्रॉफी

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प्राचार्या डॉ आहूजा ने विजेता छात्राओं एवं प्रतिभागियों को बधाई दी। समिति संयोजिका डॉ. दीपा के नेतृत्व में डॉ. रीतु, डॉ. मनजीत, डॉ गरिमा, कुलजीत, अर्चना, डॉ शगुन व नीतू ने छात्राओं को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया। डॉ. दीपा ने उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी प्रतिभागियों की मेहनत, अनुशासन और उत्साह की सराहना की। संवाद

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कुरुक्षेत्र। दयानंद महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने तीन दिवसीय जोनल युवा महोत्सव में प्रतिभा, रचनात्मकता व उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर कॉलेज को गौरवान्वित किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए छात्राएं कई विधाओं में विजयी रहीं और प्रतिष्ठित ओवरऑल रनर-अप ट्रॉफी अपने नाम की।