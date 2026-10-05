फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Culvert built too high; water flooded the fields, destroying crops.

Kurukshetra News: कल्वर्ट ऊंचा बना, खेतों में भर गया पानी, फसलें बर्बाद

Mon, 05 Oct 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Culvert built too high; water flooded the fields, destroying crops.
कुरुक्षेत्र। नेशनल हाईवे 152जी के नजदीक इक्कठा किसान नेता व किसान। स्वयं
शाहाबाद। नेशनल हाईवे 152जी के निर्माण से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईवे के साथ बना जल कल्वर्ट खेतों के स्तर से ऊंचा होने के कारण बरसाती पानी की निकासी बाधित हो गई है। इससे खेतों में जलभराव हो रहा है और खड़ी फसलें खराब हो रही हैं। हाईवे निर्माण से कई किसानों के खेत दो हिस्सों में बंट गए हैं, जिससे रास्ते की समस्या भी पैदा हो गई है।
विज्ञापन

भारतीय किसान यूनियन के नेता जसबीर सिंह मामू माजरा के नेतृत्व में किसानों ने जल कल्वर्ट नंबर-1 के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और नेशनल हाईवे प्राधिकरण से पानी निकासी और खेतों तक रास्ते का स्थायी समाधान मांगा। किसान नेता मामू माजरा ने बताया कि रेलवे ट्रैक के नीचे बनी पुलियों से पानी आता है, पर कल्वर्ट ऊंचा होने से वह आगे नहीं निकल पाता। किसानों ने मांग की कि कल्वर्ट को खेतों के स्तर के अनुरूप व्यवस्थित किया जाए और गांव जैनपुर की तरफ से पर्याप्त रास्ता दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। इस दौरान अमनदीप कम्बोज, सरपंच हरपिंदर सिंह, गुरमेल सिंह, भूपिंदर सिंह, लक्की कुमार, कुलबीर सिंह और सतनाम सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed