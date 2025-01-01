Kurukshetra News: मंगोली जाटान से कांग्रेस ने शुरू की वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल

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दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार अगले दो साल के लिए गन्ने का भाव तय कर रही है तो उसे चीनी के दाम भी तय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस सरकार बनने के समय गन्ने का भाव करीब 100 रुपये था। कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच इसे बढ़ाकर 310 रुपये किया, जो 165 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। वहीं, पिछले साढ़े 12 साल में भाजपा सरकार ने गन्ने का भाव केवल 310 से 415 रुपये किया है। हरियाणा प्रभारी संजय दत्त ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलीभगत कर चुनाव नतीजों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं।प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान से उठी लोकतंत्र बचाने की आवाज अब हरियाणा के गांवों और चौपालों तक पहुंचेगी। उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग और ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया।इस अवसर पर विधायक रामकरण काला, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, हिमांशु अरोड़ा, ब्लाक प्रधान जयपाल पांचाल, लाडवा ब्लाक प्रधान भगवंत विर्क, संजीव भूखड़ी, पवन चौधरी, जिला पार्षद जसबीर पंजेटा, गुरदेव सूरा, मंडल प्रधान प्रिंस घिसरपड़ी, पूर्व मंडी प्रधान लाभ सिंह, पूर्व सरपंच दीपक मोरथला, तारांचद मंगोली, नरेश शर्मा, शमशेर मलिक, साहब सिंह, जसमेर सिंह, श्याम सिंह, भीम उमरी सहित अन्य मौजूद रहे।