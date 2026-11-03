फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   CM Flying Squad and Food Department team collected samples of sweets

Kurukshetra News: सीएम उड़नदस्ते व खाद्य विभाग की टीम ने मिठाइयों के लिए नमूने

Tue, 03 Nov 2026 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
CM Flying Squad and Food Department team collected samples of sweets
बाबैन।  दुकान पर मिठाईयों के सेंपल लेते मुख्यमंत्री उडनदस्ता (सीएम फ्लाइंग) व खाद्य सुरक्षा विभ
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बाबैन/पिपली। कस्बे बाबैन व पिपली में मिठाई की दुकानों पर सोमवार को मुख्यमंत्री उडनदस्ता व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अचानक छापामारी की। टीम ने एक बेकर से 50 किलो सफेद रसगुल्ला, 30 किलो गुलाब जामून व 20 किलो पतीसा के नमूने और पिपली में रसगुल्ला फैक्टरी से 200 किलो रसगुल्ला व 150 किलो गुलाब जामून के नमूने लिए। इन नमूने की रिपोर्ट जांच के बाद आएगी।
सीएम फ्लाइंग एंव खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में एसआई राजबीर सिंह, एएसआई रविंद्र कुमार, एएसआई विक्रम सिंह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमित कुमार की टीम ने यह कार्रवाई की। एसआई राजबीर सिंह ने बताया कि दिवाली व अन्य त्योहारी सीजन और शादी-विवाह के आयोजनों के कारण आजकल मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में मिठाइयों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि बीमारियां न फैल सके। मिठाइयों का सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले हलवाईयों व अन्य दुकानदारों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे ग्राहकों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं।
विज्ञापन

---
अधिकांश हलवाई बाहर की बनी मिठाइयां करते हैं स्टॉक
क्षेत्र में मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहते हैं क्योंकि अनेक दुकानदार बाहर से बनी सस्ती मिठाइयां मंगवाकर स्टाक कर लेते हैं और त्यौहारों में लोगों को बेचकर मोटी कमाई करते हैं। लोगों का कहना है कि मिठाई विक्रेताओं को चाहिए कि वे खाद्य पदार्थों को निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार करवा कर ही ग्राहकों को सही गुणवत्ता का सामान उपलब्ध करवाए। लोगों का कहना है कि मिठाई की दुकानों के साथ-साथ अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों पर भी समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

---

50 से अधिक लिए जा चुके नमूने : अमित कुमार
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉ. अमित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के निर्देशानुसार प्रतिदिन 50 से अधिक दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि बाजार में नकली व मिलावटी सामान की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसी अभियान के तहत बाबैन के साथ-साथ बीड़ पिपली में भी रसगुल्ला फैक्टरी से सैंपल लिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed