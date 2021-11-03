Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Chief Minister Nayab Saini to be in Kurukshetra today; will unveil several projects

Kurukshetra News: मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र में, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात

Sun, 15 Nov 2026 01:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Chief Minister Nayab Saini to be in Kurukshetra today; will unveil several projects
लाडवा/पिपली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रविवार को कुरुक्षेत्र जिले के पिपली और बहलोलपुर में आयोजित दो जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे जिले को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शनिवार को कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
विज्ञापन

उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, जनस्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इससे जिले के विकास को गति मिलेगी। बहलोलपुर में विशाल जॉब मेले का आयोजन भी होगा। इसके अलावा एग्री टेक ड्रोन शो के माध्यम से किसानों को फसलों में यूरिया व कीटनाशकों के छिड़काव, निगरानी और फसल अवशेष प्रबंधन की आधुनिक तकनीक का लाइव प्रदर्शन दिखाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed