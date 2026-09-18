Kurukshetra News: दीप जलाकर मनाया प्रधानमंत्री का हैप्पी-बर्थडे़

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नायब तहसीलदार सागर मल भी पहुंचे। मंदिर परिसर में दिवाली जैसा दृश्य नजर आया। गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। धार्मिक स्थलों के विकास और संत महात्माओं को सम्मान देते हुए सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। सभी ने उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम रखा। इस अवसर पर शंभूदत्त गौतम, पंडित सतीश शास्त्री, पंडित सच्चिदानंद, सेवादल प्रधान लाभ कश्यप, केशव गौतम और वंश गौतम सहित अन्य मौजूद रहे।

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पिहोवा। श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर अरूणाय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीप जलाए गए। दालों से भोलेनाथ का शृंगार किया और प्रधानमंत्री का नाम लिखा। मंदिर सेवादल के प्रबंधक भूषण गौतम ने बताया कि कार्यक्रम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत विश्वनाथ गिरी के सान्निध्य में हुआ।