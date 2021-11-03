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Kurukshetra News: नरवाना ब्रांच नहर से मिला लापता युवक का शव

Sat, 24 Oct 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:47 AM IST
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Body of missing youth found in Narwana Branch canal
कुरुक्षेत्र। दो दिन से लापता पटियाला जिला के लाचरू गांव के रहने वाले 38 वर्षीय परमिंद्र सिंह का शव गांव ज्योतिसर के समीप नरवाना ब्रांच नहर से मिला है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान की। परिजनों ने बताया कि वह अचानक ही दो दिन पहले लापता हो गया था तब से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे।
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युवक के चचेरे भाई गुरजिंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि परमिंद्र कंबाइन पर धान कटाई का काम करता था। वह दो दिन से धान कटाई के लिए हीं कहीं गया हुआ था। बाद में उसके साथियों से संपर्क किया तो पता चला कि परमिंद्र उनके साथ नहीं है। थाना एसएचओ जगदीश सिंह ने बताया कि परमिंद्र के पिता कुलबीर सिंह ने किसी पर कोई शक नहीं जताया है, इसलिए सामान्य कार्रवाई करते हुए शव उन्हें सौंप दिया गया है। संवाद
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