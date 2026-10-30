Kurukshetra News: ब्लैक स्टैलियंस ने सेमीफाइनल में 12 रन से दर्ज की जीत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:28 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। सहारा प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल-1 में ब्लैक स्टैलियंस ने एम्बार्क थंडर्स को 12 रन से हराकर जीत दर्ज की। सहारा क्रिकेट ग्राउंड कुरुक्षेत्र में खेले गए 20 ओवर के मुकाबले में ब्लैक स्टैलियंस की टीम 19.4 ओवर में 126 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। जवाब में एम्बार्क थंडर्स की टीम 17 ओवर में 114 रन पर सिमट गई।
ब्लैक स्टैलियंस की ओर से गौरव ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 55 रन बनाए। उनकी पारी में चार चौके और पांच छक्के शामिल रहे। दीपक साहू ने 11 गेंदों में 12 रन और एडवोकेट वरुण जैलदार ने 19 गेंदों में 15 रन का योगदान दिया। एम्बार्क थंडर्स की ओर से दीपक साहू और सावन मोरखी ने चार-चार विकेट हासिल किए।
विक्की की पारी भी नहीं दिला सकी जीत
लक्ष्य का पीछा करने उतरी एम्बार्क थंडर्स की ओर से विक्की ने 42 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि रोहित मेहता ने 18 गेंदों में 23 रन जोड़े। इसके बावजूद टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। ब्लैक स्टैलियंस की ओर से दीपक साहू और सावन मोरखी ने चार-चार विकेट लेकर विपक्षी टीम की बल्लेबाजी को झटका दिया। इस तरह ब्लैक स्टैलियंस ने मुकाबला 12 रन से अपने नाम किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
ब्लैक स्टैलियंस की ओर से गौरव ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 55 रन बनाए। उनकी पारी में चार चौके और पांच छक्के शामिल रहे। दीपक साहू ने 11 गेंदों में 12 रन और एडवोकेट वरुण जैलदार ने 19 गेंदों में 15 रन का योगदान दिया। एम्बार्क थंडर्स की ओर से दीपक साहू और सावन मोरखी ने चार-चार विकेट हासिल किए।
विज्ञापन
विक्की की पारी भी नहीं दिला सकी जीत
लक्ष्य का पीछा करने उतरी एम्बार्क थंडर्स की ओर से विक्की ने 42 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि रोहित मेहता ने 18 गेंदों में 23 रन जोड़े। इसके बावजूद टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। ब्लैक स्टैलियंस की ओर से दीपक साहू और सावन मोरखी ने चार-चार विकेट लेकर विपक्षी टीम की बल्लेबाजी को झटका दिया। इस तरह ब्लैक स्टैलियंस ने मुकाबला 12 रन से अपने नाम किया।
विज्ञापन