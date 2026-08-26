पंजाब में बढ़ रहा भाजपा का ग्राफ, आप सरकार घबराई : कृष्ण लाल पंवार

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इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब के लोग वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों से परेशान हो चुके हैं और हर वर्ग में निराशा छाई हुई है। वहां के लोग इस सरकार से राहत पाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा व अन्य राज्यों में चल रही सरकार की तरह ही सरकार चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों के बदौलत ही वहां मुख्यमंत्री व भाजपा नेताओं का स्वागत हो रहा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले चुनाव में लोग भाजपा को ही मौका देंगे।

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कुरुक्षेत्र। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है जिससे वहां की आम आदमी पार्टी सरकार घबरा चुकी है। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को ही सरकार बनाने का मौका देंगे। यह दावा प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया। वे मंगलवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों का निवारण करने पहुंचे थे।