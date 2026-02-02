Kurukshetra News: फर्जी गेटपास रोकने के लिए राइस मिलों में धान सुखाने और तौल पर लगी रोक

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प्रशासन ने आदेशों का उल्लंघन करने वाली राइस मिल का लाइसेंस तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम शंभू राठी ने बताया कि शाहाबाद अनाज मंडी में पर्याप्त जगह है। इसलिए किसानों को धान सुखाने के लिए मिलों में जाने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन

15 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे के बाद कट्टों में लाए गए धान के गेट पास जारी नहीं होंगे। प्रशासन का मानना है कि कट्टों में धान लाकर फर्जी गेट पास बनवाने की आशंका रहती है। अब केवल मंडी में लाए गए खुले धान के ही गेट पास जारी किए जाएंगे। विज्ञापन विज्ञापन

मार्केट कमेटी शाहाबाद के अध्यक्ष करण राज सिंह तूर ने भी राइस मिलों में सुखाई और तौल पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आदेशों का उल्लंघन करने वाली राइस मिल का लाइसेंस तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम शंभू राठी ने बताया कि शाहाबाद अनाज मंडी में पर्याप्त जगह है। इसलिए किसानों को धान सुखाने के लिए मिलों में जाने की जरूरत नहीं है।15 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे के बाद कट्टों में लाए गए धान के गेट पास जारी नहीं होंगे। प्रशासन का मानना है कि कट्टों में धान लाकर फर्जी गेट पास बनवाने की आशंका रहती है। अब केवल मंडी में लाए गए खुले धान के ही गेट पास जारी किए जाएंगे।मार्केट कमेटी शाहाबाद के अध्यक्ष करण राज सिंह तूर ने भी राइस मिलों में सुखाई और तौल पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं।

कुरुक्षेत्र/शाहाबाद/लाडवा। जिले की अनाज मंडियों में धान खरीद और उठान का काम जारी है। बुधवार को कुल खरीद 4,94,499 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। अब तक खरीदे गए धान में से 2,74,284 मीट्रिक टन यानी करीब 55 फीसदी का उठान हो चुका है।शाहाबाद मंडी में फर्जी गेट पास रोकने के लिए राइस मिलों में धान की सुखाई और तौल पर रोक लगा दी गई है।