Kurukshetra News: तीन फूड स्टाॅल पर मिल रहा है देसी स्वाद

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फूड स्टालों पर चूरमा, इमरती-रबड़ी, शाही टुकड़ा, राइस शाही पनीर, आलू टिक्की, प्रोटीन बर्गर, प्रोटीन शेक, छोले-समोसे और भेल जैसे व्यंजन उपलब्ध हैं। बीएचएमसीटी, बीएमएस इवेंट मैनेजमेंट, एमएचएमसीटी और एमटीटीएम के विद्यार्थी इन स्टालों के संचालन में जुटे हैं। व्यंजनों की विविधता के कारण महोत्सव में आने वाले दर्शकों को एक ही जगह पर देसी स्वाद के साथ आधुनिक पकवानों का विकल्प मिल रहा है। विज्ञापन

फूड स्टालों पर चूरमा, इमरती-रबड़ी, शाही टुकड़ा, राइस शाही पनीर, आलू टिक्की, प्रोटीन बर्गर, प्रोटीन शेक, छोले-समोसे और भेल जैसे व्यंजन उपलब्ध हैं। बीएचएमसीटी, बीएमएस इवेंट मैनेजमेंट, एमएचएमसीटी और एमटीटीएम के विद्यार्थी इन स्टालों के संचालन में जुटे हैं। व्यंजनों की विविधता के कारण महोत्सव में आने वाले दर्शकों को एक ही जगह पर देसी स्वाद के साथ आधुनिक पकवानों का विकल्प मिल रहा है।

कुरुक्षेत्र। केयू में पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग के विद्यार्थियों के तीन फूड स्टाॅल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन स्टालों पर हरियाणवी पारंपरिक व्यंजनों के साथ आधुनिक पकवानों का स्वाद भी मिल रहा है। खास बात यह है कि विद्यार्थी खुद व्यंजन तैयार करने से लेकर उनकी बिक्री, ग्राहक सेवा और स्टाल प्रबंधन तक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।