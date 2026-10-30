Kurukshetra News: दिल्ली रैली के लिए अशोक अरोड़ा ने लगाई ड्यूटियां
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:30 AM IST
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कुरुक्षेत्र। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की संविधान बचाओ-देश बचाओ रैली के लिए कुरुक्षेत्र कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले से 10 हजार से अधिक लोगों को रैली में ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को लेकर थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जिम्मेदारियां सौंपीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में रैली के लिए नियुक्त जिला प्रभारी एवं इंद्री के पूर्व विधायक भीमसेन मेहता सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
अशोक अरोड़ा ने कहा कि रैली का उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे को उठाना है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अरोड़ा ने दावा किया कि यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होगी। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा से दो लाख से अधिक लोगों के रैली में पहुंचने का लक्ष्य है।
भाजपा पर जनता को मुद्दों से भटकाने का आरोप
अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा देश का माहौल खराब कर रही है और लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।
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करनाल और रोहतक में प्रदर्शन पर उठाए सवाल
अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में करनाल में भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शन करने वालों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी मांग क्या है और वे किससे मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार भाजपा की है तो मांग सरकार के सामने रखी जानी चाहिए। उन्होंने रोहतक में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए।
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अशोक अरोड़ा ने कहा कि रैली का उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे को उठाना है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अरोड़ा ने दावा किया कि यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होगी। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा से दो लाख से अधिक लोगों के रैली में पहुंचने का लक्ष्य है।
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भाजपा पर जनता को मुद्दों से भटकाने का आरोप
अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा देश का माहौल खराब कर रही है और लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।
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करनाल और रोहतक में प्रदर्शन पर उठाए सवाल
अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में करनाल में भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शन करने वालों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी मांग क्या है और वे किससे मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार भाजपा की है तो मांग सरकार के सामने रखी जानी चाहिए। उन्होंने रोहतक में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए।