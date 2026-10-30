Kurukshetra News: दिल्ली रैली के लिए अशोक अरोड़ा ने लगाई ड्यूटियां

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अशोक अरोड़ा ने कहा कि रैली का उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे को उठाना है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अरोड़ा ने दावा किया कि यह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होगी। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा से दो लाख से अधिक लोगों के रैली में पहुंचने का लक्ष्य है।भाजपा पर जनता को मुद्दों से भटकाने का आरोपअशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा देश का माहौल खराब कर रही है और लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।करनाल और रोहतक में प्रदर्शन पर उठाए सवालअरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में करनाल में भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शन करने वालों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी मांग क्या है और वे किससे मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार भाजपा की है तो मांग सरकार के सामने रखी जानी चाहिए। उन्होंने रोहतक में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए।