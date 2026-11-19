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शाहाबाद। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर जन्मतिथि में बदलाव के लंबित आवेदनों को लेकर एसडीएम शंभू राठी ने निर्देश जारी किए हैं। सत्यापित आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तीन कार्य दिवसों में प्रोसेस किया जाएगा। वहीं, 30 नवंबर 2026 तक पुराने लंबित मामलों का निपटारा होगा। नाम और सरनेम की छोटी गलतियों के लिए एफिडेविट की जगह सेल्फ-सर्टिफिकेट मान्य होगा। नागरिकों को सीएससी सेंटर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। देरी और गलत दस्तावेज स्वीकारने पर कार्रवाई होगी।